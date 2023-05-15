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«Известия» увидели работу танков Т-90 в окрестностях Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В окрестностях Донецка боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекращают вылазки в сторону российских позиций. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев увидел, как бойцы ВС РФ отражают атаки танками Т-90.

После танка Т-14 «Армата» это самая современная российская боевая машина. И сейчас уже хорошо обкатанная. Механик-водитель Т-90 рассказал, как боевая машина получила повреждения в ходе выполнения задания.

«Мы поехали на эвакуацию танка. Проехали до порядка 500 м и, когда нам надо было завернуть, сюда осколки прилетели», — сказал боец.

На борту живого места нет от попаданий, но машина и едет, и стреляет, так как поступает новый приказ — подавить цель в укрытии. Т-90 надежно защищен от всевозможных ракет, у него для этого есть система, которая сбивает с толку лазеры наведения.

«Автоматом пушка поворачивается, впереди стоят у тебя аэрозоли. Она делает облако из мелкой стружки, поэтому тяжело попасть по вам», — добавил другой российский боец.

Теперь самыми опасными врагами танков стали всевозможные дроны, и артиллерия, которая наводится с помощью беспилотников. Спасает зеленая листва на деревьях. Сделав несколько выстрелов, Т-90 немедленно отходит в укрытие, попутно преодолевая чудовищные по размеру грязевые колеи.

«Т-90М — зверь, а не машина! По проходимости хорош, шустрый»
Как новая техника помогает российским танкистам уничтожать украинские позиции в Донбассе

Ранее, 15 мая, командир танка Т-72Б рассказал корреспонденту «Известий» Родиону Северьянову, который побывал на ремонтной базе 87-го отдельного стрелкового полка 1-го армейского корпуса, о работе боевой машины на авдеевском направлении. По его словам, это очень выносливая техника, работает безотказно, а от вражеских попаданий танкисты всегда успевают уйти.

Накануне военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал обстановку на позициях военных Вооруженных сил России в районе поселка Спартак в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военный 1-го Донецкого армейского корпуса с позывным Дядя Саша отметил, что российские солдаты жестко удерживают занимаемые боевые позиции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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