Боец с позывным «Псих» рассказал о работе танка Т-72Б корреспонденту «Известий» Родиону Северьянову, который побывал на ремонтной базе 87-го отдельного стрелкового полка 1-го армейского корпуса.

Здесь находятся танки Т-72Б перед выездом на боевое задание. Командир танка «Псих» поделился, что машина работает безотказно. По его словам, это очень выносливая техника, от вражеских попаданий танкисты всегда успевают уйти.

«Мы работаем на авдеевском направлении, перемалываем противника. У нас хорошая разведка, хорошая команда, мы все друг друга давно знаем. Если мы выезжаем, то без результата никогда не возвращаемся», — рассказал он.

Боец также отметил, что до спецоперации работал видеооператором на телеканалах «РЕН ТВ» и «Известия».

«Сюда вернулся. Я тут был с 2014-го по 2018-й год добровольцем», — добавил танкист.

Ранее, 14 мая, боец спецназа Южной группы войск сообщил, что российские силы полностью контролируют участок трассы Н-20 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Уточнялось, что ВС РФ установили военную технику вдоль проезжей части в районе населенного пункта Новокалиново, в 7 км от Авдеевки. Природный рельеф на данном направлении фронта не препятствует обзору, так что местность просматривается на расстояние до 5 км.

8 мая корреспондент «Известий» Станислав Григорьев сообщил, что танкисты Первой Славянской бригады Первого Донецкого армейского корпуса отработали прямой наводкой по позициям украинских националистов на авдеевском направлении. По позициям ВСУ огонь велся осколочно-фугасными снарядами. Корректировал стрельбу беспилотник.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.