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Военкор «Известий» показал обстановку на позициях ВС РФ в районе Спартака в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал обстановку на позициях военных Вооруженных сил России в районе поселка Спартак в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В районе поселка Спартак бойцы 1-го Донецкого корпуса сдерживают попытки противника прощупывать линию фронта и вести разведку боем. Используется всё доступное вооружение», — сказал журналист.

Военный 1-го Донецкого армейского корпуса с позывным Дядя Саша отметил, что российские солдаты жестко удерживают занимаемые боевые позиции.

Также Астрахань показал, как военнослужащие с крупнокалиберным пулемет ДШК меняет огневую точку, чтобы избежать ответного удара.

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Ранее в этот день боец спецназа Южной группы войск сообщил, что ВС РФ полностью контролируют участок трассы Н-20 в ДНР. По его словам, российские силы установили военную технику вдоль проезжей части в районе населенного пункта Новокалиново, в 7 км от Авдеевки.

Тогда же начальник пресс-центра группы «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что скопления живой силы украинских подразделений в районах Григоровки и Авдеевки были разбиты силами авиации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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