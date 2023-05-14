Военкор «Известий» показал обстановку на позициях ВС РФ в районе Спартака в ДНР
Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал обстановку на позициях военных Вооруженных сил России в районе поселка Спартак в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«В районе поселка Спартак бойцы 1-го Донецкого корпуса сдерживают попытки противника прощупывать линию фронта и вести разведку боем. Используется всё доступное вооружение», — сказал журналист.
Военный 1-го Донецкого армейского корпуса с позывным Дядя Саша отметил, что российские солдаты жестко удерживают занимаемые боевые позиции.
Также Астрахань показал, как военнослужащие с крупнокалиберным пулемет ДШК меняет огневую точку, чтобы избежать ответного удара.
Ранее в этот день боец спецназа Южной группы войск сообщил, что ВС РФ полностью контролируют участок трассы Н-20 в ДНР. По его словам, российские силы установили военную технику вдоль проезжей части в районе населенного пункта Новокалиново, в 7 км от Авдеевки.
Тогда же начальник пресс-центра группы «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что скопления живой силы украинских подразделений в районах Григоровки и Авдеевки были разбиты силами авиации.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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