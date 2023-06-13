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В ЛНР боевика ВСУ осудили на 14 лет за обстрел мужчины из реактивного гранатомета

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Фото: СК РФ
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Галько приговорили к 14 годам лишения свободы за обстрел мужчины из американского реактивного гранатомета. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в апреле 2022 года в городе Рубежное. Утром 26 апреля украинский военный получил приказ вместе с сослуживцами осмотреть близлежащие многоэтажные жилые дома в городе. Боевики ВСУ выяснили, что в домах живут мирные граждане. Во время осмотра здания школы Галько из окна второго этажа увидел на улице мужчину в гражданской одежде.

«Не имея никаких оснований считать его представителем противоборствующей стороны, Галько зарядил гранатомет гранатой с осколочной боевой частью и выстрелил. В результате детонации боеприпаса мужчина получил осколочные ранения, ему была своевременно оказана помощь. В последующем стало известно, что тем утром 53-летний потерпевший решил просто вынести мусор», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В июне прошлого года Галько взяли в плен. В ходе предварительного следствия и в суде он признал свою вину.

Украинец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

«Приговором суда Галько назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — добавили в СК РФ.

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Ранее, 17 мая, Верховный суд ЛНР приговорил украинского военнослужащего Павла Смилко к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за жестокое обращение с мирными жителями. В марте 2022 года во время несения службы он со своими коллегами получил приказ обстрелять жилой дом в городе Попасная в ЛНР. Его задачами были напугать мирных жителей и повредить инфраструктуру. В результате обстрелов один мужчина погиб.

16 мая в ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы украинского военного Андрея Бардаша, причастного к преступлениям в отношении мирного населения. Следствие установило, что 6 марта 2022 года мужчина бросил наступательную гранату РГД-5 в окно дома в городе Попасная, чтобы в нем не смогли больше проживать мирные граждане.

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