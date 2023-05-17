В ЛНР боевика ВСУ приговорили к 20 годам тюрьмы за жестокое обращение с жителями

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил украинского военнослужащего Павла Смилко к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за жестокое обращение с мирными жителями. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Известно, что Смилко проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время несения службы он со своими коллегами получил приказ обстрелять жилой дом в городе Попасная в ЛНР. Его задачами были напугать мирных жителей и повредить инфраструктуру. В результате обстрелов один мужчина погиб, повреждено чужое имущество.

Обстрелы происходили в период с 5 по 19 марта 2022 года.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц и общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.



Известно, что Смилко полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Накануне в ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы украинского военного Андрея Бардаша, причастного к преступлениям в отношении мирного населения. Следствие установило, что 6 марта 2022 года мужчина бросил наступательную гранату РГД-5 в окно дома в городе Попасная, чтобы в нем не смогли больше проживать мирные граждане.

10 мая председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил, что от действий украинской армии с 2014 года в Донбассе погибли более 5 тыс. человек. Он отметил, что в числе погибших 138 детей.