Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил о сражении военных РФ с прямыми последователями нацизма в ходе СВО
Мир
Захарова возмутилась отсутствием ответа ООН на заявление ГУР Украины о терактах
Мир
Устроивший перестрелку возле школы под Бишкеком террорист уничтожен
Армия
В ЛНР заявили о применении ВСУ тактики кочующих минометов в зоне спецоперации
Мир
Маск предрек сложный год для мировой экономики
Мир
На создание ж/д участка Решт – Астара выделят межгосударственный кредит €1,3 млрд
Мир
Херш заявил о тайном призыве группы стран ЕС к Зеленскому завершить конфликт
Мир
Украинцев попросили ограничить потребление электроэнергии утром и вечером
Мир
Херш заявил о неполноте получаемых Байденом разведданных об Украине
Армия
Военнослужащий оценил долю украинской артиллерии в числе целей «Ураганов» в 80%
Армия
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды на позиции ВСУ
Общество
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Общество
Электронная очередь на границах РФ в этом году появится на трех пунктах пропуска
Сюжет:

В ЛНР боевика ВСУ приговорили к 20 годам тюрьмы за жестокое обращение с жителями

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил украинского военнослужащего Павла Смилко к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за жестокое обращение с мирными жителями. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Известно, что Смилко проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время несения службы он со своими коллегами получил приказ обстрелять жилой дом в городе Попасная в ЛНР. Его задачами были напугать мирных жителей и повредить инфраструктуру. В результате обстрелов один мужчина погиб, повреждено чужое имущество.

Обстрелы происходили в период с 5 по 19 марта 2022 года.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц и общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Известно, что Смилко полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Горький счет: за восемь лет военных действий в Донбассе погибли тысячи мирных жителей
Правдивые истории человеческих трагедий

Накануне в ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы украинского военного Андрея Бардаша, причастного к преступлениям в отношении мирного населения. Следствие установило, что 6 марта 2022 года мужчина бросил наступательную гранату РГД-5 в окно дома в городе Попасная, чтобы в нем не смогли больше проживать мирные граждане.

10 мая председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил, что от действий украинской армии с 2014 года в Донбассе погибли более 5 тыс. человек. Он отметил, что в числе погибших 138 детей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023