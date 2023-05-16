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В ЛНР вынесли приговор бойцу ВСУ за преступления против мирных жителей

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Фото: СК РФ
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) приговорили к 14 годам лишения свободы украинского военного Андрея Бардаша, причастного к преступлениям в отношении мирного населения. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следствие установило, что 6 марта 2022 года мужчина бросил наступательную гранату РГД-5 в окно дома в городе Попасная, чтобы в нем не смогли больше проживать мирные граждане.

Отмечается, что вина Бардаша подтверждена показаниями свидетелей, результатами экспертиз и признаниями самого подсудимого.

Военнослужащий обвиняется в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч.1 ст. 356 УК РФ), а также в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Он также нарушил положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола I к ней.

Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Ранее, 10 мая, председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил, что от действий украинской армии с 2014 года в Донбассе погибли более 5 тыс. человек. Он отметил, что в числе погибших 138 детей.

20 февраля Бастрыкин сообщил, что СК собрал доказательства причастности военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса. Также он заявил, что почти 700 украинских боевиков стали фигурантами уголовных дел о применении запрещенных средств и методов войны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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