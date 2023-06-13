WSJ сообщила о намерении США поставить Украине снаряды с обедненным ураном

Белый дом намерен предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном, сообщает 13 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена согласилась на передачу снарядов Киеву после нескольких недель внутренних дебатов о том, какими боеприпасами оснастить танки Abrams, которые Вашингтон передает Киеву.

Один из собеседников отменил, что серьезных препятствий для утверждения поставок данного типа боеприпасов не осталось. При этом некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность тем, что из-за передачи этих боеприпасов США подвергнут критике, так как они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.

О подобном решении ранее объявила Великобритания. Так, о поставке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном, 25 апреля сообщил британский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи. Тогда он указал, что вся предоставленная Британией военная техника и боеприпасы находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), а британское минобороны не следит за тем, где и как они используются.

Позднее заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак сообщил, что ООН обеспокоена передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, указала, что применение таких снарядов будет иметь масштабные последствия для всего мира. Как подчеркнула дипломат, опасность заключается в том, что в результате удара боеприпаса с обедненным ураном образуется подвижное горячее облако мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий, включая онкологические заболевания.

Ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин предупредил о том, что РФ ответит на использование боеприпасов с обедненным ураном, если это произойдет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.