В Швеции сообщили о помощи Украине в ведении информационных войн

Сотрудники шведского управления психологической защиты работают на Украине с момента начала конфликта. Они обучают и тренируют украинские ведомства в ведении борьбы на информационной арене. Об этом во вторник, 13 июня, в интервью телеканалу SVT заявил начальник одного из отделов ведомства Микаэль Тофвессон.

Он рассказал, что в переданном министерству обороны Швеции докладе, в частности, описывается, что весной 2022 года шведские специалисты консультировали украинские органы власти и помогали им в коммуникации с населением в связи с начавшейся спецоперацией РФ.

«Другим важным вопросом стало развитие устойчивости [психологическому] воздействию извне у тех, кто мог оказаться подвергнутым ему», — сказал Тофвессон.

По его словам, работа шведских специалистов по психологической защите не афишировалась, а их количество не раскрывается. Он также подчеркнул, что ведомство не занимается «военным троллингом в соцсетях или чем-либо подобным», а оказывает поддержку Киеву экспертными оценками и анализом, но «защищает себя Украина».

Ранее в этом месяце глава шведского министерства иностранных дел Тобиас Билльстрём в ходе конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе, заявил, что поддержка Украины со стороны Швеции носит всеобъемлющий и долгосрочный характер.

Министр напомнил, что объем помощи Киеву с шведской стороны превысил 21,5 млрд шведских крон ($2 млрд) с начала спецоперации. Так, парламент республики (риксдаг) 17 ноября одобрил передачу Киеву военной техники на сумму более 3 млрд шведских крон (свыше $280 млн). В марте этого года Швеция передала Украине 10 танков Leopard («Леопард»). В Стокгольме также приняли решение способствовать обучению украинских солдат.

Кроме того, как заявил 22 апреля министр обороны республики Пол Йонсон, Швеция готова пересмотреть свои промышленные мощности, чтобы увеличить военную поддержку Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле прошлого года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.