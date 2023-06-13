Трое отравившихся сидром в Ульяновской области остаются в тяжелом состоянии

Трое госпитализированных с отравлением суррогатным сидром в Ульяновской области по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Как сообщила 13 июня первый замминистра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева, всего в больницах после ЧП с контрафактом самарского производства продолжают лечение 22 пациента.

Она отметила, что из 67 пострадавших количество умерших составляет 21.

«По состоянию на 10:00 (9:00 мск), 24 пациента были выписаны, оставшиеся пациенты находятся в состоянии легкой, средней и тяжелой степени тяжести. В том числе трое в состоянии тяжелой степени и девять человек в среднетяжелом состоянии», — рассказала Колотик-Каменева на заседании штаба по комплексному развитию области.

Ранее, 12 июня, в минздраве региона сообщили, что в Ульяновской области число отравившихся суррогатным сидром, произведенным в Самарской области, достигло 67.

11 июня сообщалось о гибели 17-летней девушки в Шумихе Курганской области. Причиной смерти стало токсическое отравление, у девушки зафиксировали отек головного мозга. Этот случай стал первым летальным в регионе.

По последним данным, всего после употребления суррогатного сидра «Мистер Сидр» в РФ погибли 35 человек.

Первые сообщения об отравлениях спиртным напитком «Мистер Сидр» стали поступать из Димитровграда Ульяновской области 5 июня. Также были зафиксированы аналогичные случаи в Самарской, Пензенской областях и Республике Удмуртия. Источник «Известий» обратил внимание, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком.

В тот же день был задержан Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Позднее стало известно, что Гусейнов не признал вину. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.