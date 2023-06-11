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В Курганской области скончалась отравившаяся суррогатным сидром девушка

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Девушка из города Шумиха Курганской области, которая отравилась контрафактным сидром, произведенным в Самарской области, скончалась 11 июня в больнице, рассказал источник «Известиям».

Причиной смерти 17-летней Ксении В. стало токсическое отравление, у девушки зафиксировали отек головного мозга.

Тем временем информацию о смерти девушки подтвердили ТАСС в пресс-службе губернатора региона. Пациентка поступила в тяжелом состоянии в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста в начале недели. Точную причину смерти установят после вскрытия, «однако уже сейчас можно говорить о том, что в организм девушки попала большая доза метанола».

Это первый летальный случай в регионе.

По последним данным, всего на данный момент после употребления суррогатного сидра «Мистер Сидр» в России погибли 35 человек.

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Днем ранее заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил о том, что число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области возросло до трех. Всего суррогатным алкоголем в области отравились шесть человек.

Первые сообщения об отравлениях спиртным напитком «Мистер Сидр» стали поступать из Димитровграда Ульяновской области 5 июня. Также были зафиксированы аналогичные случаи в Самарской, Пензенской областях и Республике Удмуртия. Источник «Известий» отметил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком.

Общее число пострадавших по РФ превышает 100 человек.

Двое подозреваемых в краже метанола, который оказался в составе суррогатного напитка «Мистер Сидр», были арестованы 9 июня. Речь идет о сотруднике полиции Иване Гребенкине и Артеме Айрапетяне. В Следственном комитете РФ сообщили, что один из фигурантов дела о хищении спирта — Алексей Егоров — объявлен в розыск.

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