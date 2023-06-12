Число отравившихся сидром в Ульяновской области достигло 67

В Ульяновской области число отравившихся суррогатным сидром, произведенным в Самарской области, достигло 67, сообщил минздрав региона в понедельник, 12 июня.

«В 21 случае отравление привело к летальному исходу. При этом несовершеннолетних граждан среди умерших в регионе нет», — цитирует ведомство ТАСС.

Днем ранее сообщалось о гибели 17-летней девушки в Шумихе Курганской области. Ксения В. умерла 11 июня в больнице. Причиной смерти стало токсическое отравление, у девушки зафиксировали отек головного мозга. Этот случай стал первым летальным в регионе.

По последним данным, всего после употребления суррогатного сидра «Мистер Сидр» в РФ погибли 35 человек.

Первые сообщения об отравлениях спиртным напитком «Мистер Сидр» стали поступать из Димитровграда Ульяновской области 5 июня. Также были зафиксированы аналогичные случаи в Самарской, Пензенской областях и Республике Удмуртия. Источник «Известий» обратил внимание, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком.