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Число отравившихся сидром в Ульяновской области достигло 67

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Фото: ТАСС/МВД РФ
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В Ульяновской области число отравившихся суррогатным сидром, произведенным в Самарской области, достигло 67, сообщил минздрав региона в понедельник, 12 июня.

«В 21 случае отравление привело к летальному исходу. При этом несовершеннолетних граждан среди умерших в регионе нет», — цитирует ведомство ТАСС.

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Днем ранее сообщалось о гибели 17-летней девушки в Шумихе Курганской области. Ксения В. умерла 11 июня в больнице. Причиной смерти стало токсическое отравление, у девушки зафиксировали отек головного мозга. Этот случай стал первым летальным в регионе.

По последним данным, всего после употребления суррогатного сидра «Мистер Сидр» в РФ погибли 35 человек.

Первые сообщения об отравлениях спиртным напитком «Мистер Сидр» стали поступать из Димитровграда Ульяновской области 5 июня. Также были зафиксированы аналогичные случаи в Самарской, Пензенской областях и Республике Удмуртия. Источник «Известий» обратил внимание, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком.

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