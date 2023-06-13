Банки дружественных стран стали менее активно привлекать русские деньги

Отток средств из российских банков на зарубежные счета сократится с $50 млрд в 2022 году до $38-40 в 2023-м, рассказал в интервью «Известиям» гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Он уточнил, что банки стран-южных соседей России уже не так активно, как ранее, привлекают русские деньги, а в Европе средства россиян «тоже никто не ждет».

«В некоторых странах, например, в Армении и Грузии финансовые системы устроены по-другому — там банки не такие большие, у них по международным меркам капитал невелик. Если на счетах появляется слишком много денег — это может нести риски для устойчивости кредитных организаций при недостатке инструментов управления ликвидностью», — пояснил Сухов.

Он добавил, что в странах с мощным банковским сектором, например, Китае или ОАЭ, таких ограничений нет. Но там банки проводят комплаенс — проверку контрагентов по тем же принципам, которыми руководствуются все международные игроки, подчеркнул эксперт. Поэтому возможности для открытия счетов и перевода средств россиянами сильно ограничены.

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«В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков»