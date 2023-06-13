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Курс рубля в 2023 году будет меняться по формуле «75–60–90»
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Курс рубля в 2023 году будет меняться по формуле «75–60–90»

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Формула курса рубля на этот год — это несколько модифицированные известные цифры: 75–60–90, — спрогнозировал в интервью «Известиям» гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

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Он пояснил: 75 показывает оценку среднего годового курса рубля к доллару, 60 и 90 — те границы, которые он может достичь, но с достаточно низкой вероятностью.

Размер колебаний в этом году снизится по сравнению с прошлым: он будет плюс-минус 10 рублей от ожиданий среднего, — уточнил он.

«На такой прогноз нас подталкивает сжатие в 2023 году стоимости экспорта товаров и услуг — как минимум до $500 млрд. Вернется к прежнему уровню импорт — до порядка $380 млрд. В первую очередь за счет параллельного ввоза. В то же время зарубежные товары станут несколько дороже из-за высоких затрат на транспорт и на движение финансов», — пояснил Михаил Сухов.

По его словам, рубль стал значительно меньше реагировать на новостной фон, поскольку на валютном рынке практически не осталось спекулянтов.

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