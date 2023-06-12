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Находившиеся 40 дней в джунглях дети питались мукой и фруктами

ITV News: дети, находившиеся 40 дней в джунглях после авиакатастрофы, выжили с помощью фруктов
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Фото: REUTERS/Colombian Air Force
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Дети, оказавшиеся в колумбийских джунглях на 40 дней из-за крушения самолета Cessna 206, выжили благодаря муке и фруктам. Об этом сообщает издание ITV News 12 июня.

«Когда самолет разбился, они (дети — Ред.) взяли немного муки и с ее помощью выжили. После того, как мука закончилась, они начали есть<...> фрукты», — цитирует газета слова двоюродного дедушки детей Фиденсио Валенсия.

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Авиакатастрофа произошла в Колумбии 1 мая. Четверо детей находились в самолете Cessna 206, когда у него отказал двигатель. Трое взрослых, находившихся в самолете, включая пилота, погибли. 16 мая в джунглях нашли их тела.

29 мая колумбийские спасатели обнаружили в джунглях следы пропавших детей. Во время поисков они наткнулись на отпечаток ноги и кусочки фруктов со следами от укусов.

9 июня президент республики Густаво Петро сообщил, что пропавшие дети найдены живыми. Обнаружить их помогла бельгийская овчарка по кличке Уилсон.

На следующий день президент Колумбии навестил детей в больнице.

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