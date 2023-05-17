В Колумбии продолжаются поиски пропавших после крушения самолета детей

В джунглях Колумбии продолжаются поиски детей после крушения самолета. Об этом во вторник, 16 мая, сообщило в своем Twitter–аккаунте управление гражданской авиации страны.

«К настоящему моменту спасатели нашли тела трех взрослых в зоне, где было найдено воздушное судно. Мы продолжаем с надеждой и решительностью поиск детей», — говорится в сообщении.

Известно, что на борту самолета было семь человек, из них четыре несовершеннолетних.

Самолет Cessna206 потерпел крушение еще 1 мая. У борта отказал двигатель, экипаж подал аварийный сигнал.

Найти воздушной судно удалось только после более чем 370 часов поисков. На борту обнаружили тело пилота, остальных пассажиров в самолете не было.