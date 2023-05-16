Президент Колумбии поручил продолжать поиски выживших в авиакатастрофе

Президент Колумбии Густаво Петро 16 мая поручил задействовать все ресурсы в поисках в джунглях выживших в авиакатастрофе пассажиров. Об этом уведомила служба гражданской авиации страны.

«Он приказал задействовать все необходимые ресурсы, чтобы найти остальных шестерых пассажиров самолета живыми. <…> организации, участвующие в поиске, сохраняют надежду», — говорится в сообщении службы, опубликованном в Twitter.

У самолета Cessna 206 рейсом Араракуара – Сан-Хосе-дель-Гуавьяре 1 мая отказал двигатель, борт подал аварийный сигнал. Воздушное судно нашли после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, при этом шести пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетних, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета.

15 мая была обнаружена детская бутылочка, которая принадлежит 11-месячному ребенку, находившемуся в самолете во время полета. Это дало властям надежду на то, что пассажиры самолета действительно живы.

В середине января Agence France-Presse сообщило, что при крушении пассажирского самолета в Непале погибли 29 человек, но двое спаслись. Выживших в крайне тяжелом состоянии направили в больницу на лечение.