В джунглях Колумбии обнаружили следы пропавших после авиакатастрофы детей

Колумбийские спасатели нашли следы четырех детей из числа коренных народов, пропавших без вести после авиакатастрофы в джунглях. Об этом 31 мая сообщил телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что в понедельник, 29 мая, поисковые группы обнаружили в грязи след детской ноги, а также кусочки фруктов со следами от укусов.

На видео, опубликованном колумбийскими военными, видно, как поисковики проигрывают запись голоса родителей детей, пытаясь найти их. На другом видео показаны солдаты, разыскивающие детей в джунглях.

Авиакатастрофа произошла 1 мая. Дети находились в самолете Cessna 206, когда у него отказал двигатель. Все трое взрослых, находившихся в самолете, включая пилота, погибли. 16 мая в джунглях нашли их тела.

Дети являются членами коренной общины уитото и идентифицированы как 13-летняя Лесли Якобомбэр Мукутуи, девятилетняя Солейни Якобомбэр Мукутуи, четырехлетняя Тьен Нориэль Ронок Мукутуи и Кристин Нериман Раноке Мукутуи, девочке были только 11 месяцев.

По предварительной информации управления гражданской авиации Колумбии, дети ушли в джунгли за помощью.

Ранее, 17 мая, президент Густаво Петро написал в Twitter, что детей нашли, но позже удалил сообщение как неподтвержденное.