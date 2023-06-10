Выживших в колумбийских джунглях детей нашла собака

В Колумбии бельгийская овчарка по кличке Уилсон помогла найти детей, которые 40 дней провели в джунглях. Об этом в субботу, 10 июня, рассказал участник поисков Карлос Вильегас в интервью радиостанции Blu Radio.

По словам спасателя, поиски шли тяжело. Для поисковиков был риск встретиться с хищными животными либо наткнуться на ядовитые растения. Кроме того, в джунглях они могли столкнуться с участниками колумбийских вооруженных группировок.

Участники поисков задействовали несколько собак, которых отправляли в труднопроходимые места. Уилсона послали в одно из таких мест. Спустя время собака вновь появилась перед людьми.

«Да, он стал (ключевой фигурой в поиске. — Ред.). Он смотрел на нас, как будто что-то хотел сказать, а затем снова скрылся в джунглях», — сообщил Вильегас.

Спасатель отметил, что собака дала подсказку поисковикам. Она обнаружила детей и какое-то время была вместе с ними, после чего пропавших обнаружили участники поиска.

Но когда спасатели обнаружили детей, Уилсона с ними уже не было, он пропал.

По словам военных, операция «Надежда» (так называется кампания по поиску детей) продолжается. Теперь участники поисков намерены найти потерявшегося пса.

«Наш девиз: павшего товарища никогда не бросают на поле боя», — отметили в сообщении вооруженных сил в Twitter.

Ранее, 9 июня, президент республики Густаво Петро сообщил, что в Колумбии нашли живыми детей, пропавших без вести после крушения самолета.

29 мая колумбийские спасатели обнаружили в джунглях следы пропавших детей. Во время поисков они наткнулись на отпечаток ноги и кусочки фруктов со следами от укусов.

Авиакатастрофа произошла 1 мая. Дети находились в самолете Cessna 206, когда у него отказал двигатель. Все трое взрослых, находившихся в самолете, включая пилота, погибли. 16 мая в джунглях нашли их тела.

17 мая президент Густаво Петро написал в Twitter, что детей нашли, но позже удалил сообщение как неподтвержденное.