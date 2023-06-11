Президент Колумбии навестил в госпитале выживших в джунглях детей

Президент Колумбии Густаво Петро навестил в больнице детей, которые провели в джунглях 40 дней в результате авиакатастрофы. Об этом в субботу, 10 июня, заявила пресс-служба администрации главы государства.

«Президент Густаво Петро и первая леди Вероника Алкосер Гарсия навещают в центральном военном госпитале спасенных в джунглях детей, которым врачи оказывают помощь», — указано в заявлении.

Колумбийский лидер отметил, что в поиске детей участвовали не только военные, но и местные жители. В своем Twitter глава государства написал, что спасение детей является «настоящей дорогой к миру». Он заявил, что «это новая Колумбия, где жизнь превыше всего».

Кроме того, детей навестил министр национальной обороны Колумбии Иван Веласкес Гомес. В Минобороны сообщили, что в данный момент детям ничто не угрожает, они проходят процесс восстановления.

Также в ВС Колумбии рассказали, что военные продолжают искать собаку, которая помогла спасателям найти детей.



«Товарищей никогда не бросают. Все объединились, чтобы найти нашего четвероногого бойца Уилсона в джунглях. Операция не закончится до его обнаружения», — говорится в сообщении вооруженных сил в Twitter.

Ранее в этот день стало известно, что в Колумбии бельгийская овчарка по кличке Уилсон помогла найти детей, которые 40 дней провели в джунглях.



9 июня президент республики Густаво Петро сообщил, что в Колумбии нашли живыми детей, пропавших без вести после крушения самолета.

29 мая колумбийские спасатели обнаружили в джунглях следы пропавших детей. Во время поисков они наткнулись на отпечаток ноги и кусочки фруктов со следами от укусов.

Авиакатастрофа произошла 1 мая. Дети находились в самолете Cessna 206, когда у него отказал двигатель. Все трое взрослых, находившихся в самолете, включая пилота, погибли. 16 мая в джунглях нашли их тела.

17 мая президент Густаво Петро написал в Twitter, что детей нашли, но позже удалил сообщение как неподтвержденное.