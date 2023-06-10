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В Колумбии нашли живыми пропавших после авиакатастрофы детей

Президент Колумбии: найдены живыми четыре ребенка спустя 40 дней после авиакрушения
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Фото: Ejército
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В Колумбии нашли живыми детей, пропавших без вести после крушения самолета. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил президент республики Густаво Петро.

«Радость для всей страны. Появились живыми четверо детей, которые пропали 40 дней назад в колумбийских джунглях», — заявил он.

По данным источников газеты Tiempo, дети обезвожены и пострадали от укусов насекомых.

13-летняя Лесли Якобомбэр Мукутуи, девятилетняя Солейни Якобомбэр Мукутуи, четырехлетний Тьен Нориэль Ронок Мукутуи и 11-месячная Кристин Нериман Раноке Мукутуи являются членами коренной общины уитото. По словам родственников, старшие дети хорошо знакомы с правилами выживания в дикой природе. Вероятно, именно эти навыки помогли им продержаться до появления поисково-спасательных групп.

Ранее, 29 мая, колумбийские спасатели обнаружили в джунглях следы пропавших детей. Во время поисков они наткнулись на отпечаток ноги и кусочки фруктов со следами от укусов.

Авиакатастрофа произошла 1 мая. Дети находились в самолете Cessna 206, когда у него отказал двигатель. Все трое взрослых, находившихся в самолете, включая пилота, погибли. 16 мая в джунглях нашли их тела.

17 мая президент Густаво Петро написал в Twitter, что детей нашли, но позже удалил сообщение как неподтвержденное.

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