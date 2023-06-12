Вернувшийся из украинского плена военный поделился эмоциями

Спасенный из украинского плена боец ВС РФ Валерий 12 июня поделился с «Известиями» эмоциями после долгожданного возвращения на Родину.

Военный провел в заключении почти три месяца. Когда специальный борт с бывшими военнопленными приземлился в Москве, он смог наконец позвонить жене, услышать голоса сына и дочери.

«Дома лучше», — с уверенностью заявил Валерий.

Ранее в этот день другой военнослужащий, Владислав, рассказал, что в плену солдаты стараются держаться друг друга — именно это помогает пережить все испытания и не сломаться.

Вечером 11 июня в столицу прибыл самолет с возвращенными из плена россиянами. Как уточнила корреспондент «Известий» Алиса Паршакова, многие мужчины находятся в тяжелом состоянии, поэтому сразу с трапа их забрали машины скорой помощи и доставили в госпиталь.

Тогда же Минобороны сообщили, что Россия смогла вернуть 94 служащих с подконтрольной Киеву территории, где им грозила смертельная опасность. Теперь бойцам предстоит пройти лечение и реабилитацию. Сами военные признались, что очень соскучились по дому.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).