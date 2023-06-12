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Освобожденный из украинского плена военный раскрыл «секрет выживания»

Освобожденный боец назвал взаимную поддержку залогом выживания в плену
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вернувшийся из украинского плена боец ВС РФ Владислав в понедельник, 12 июня, рассказал «Известиям», что поддержка товарищей помогла ему пережить заключение.

Он отметил, что пленные солдаты старались держаться друг друга, «собирались кучками», чтобы не сломаться.

Также Владислав добавил, что после освобождения он впервые за полгода смог связаться со своими близкими.

«Я услышал в первый раз, наверное, через месяцев шесть по телефону... Мама плакала», — поделился военнослужащий.

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Вечером 11 июня в Москве приземлился самолет с возвращенными из плена россиянами. Как уточнила корреспондент «Известий» Алиса Паршакова, многие мужчины находятся в тяжелом состоянии, поэтому сразу с трапа их забрали машины скорой помощи и доставили в госпиталь.

О том, что Россия смогла вернуть 94 служащих с подконтрольной Киеву территории, Минобороны сообщило ранее в этот день. В ведомстве подчеркнули, что в плену бойцам грозила смертельная опасность. Теперь им предстоит пройти лечение и реабилитацию. Сами военные признались, что очень соскучились по дому.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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