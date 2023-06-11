В Москве приземлился самолет с вернувшимися из плена военнослужащими РФ

В Москве приземлился военный самолет с возвращенными из украинского плена российскими военнослужащими. Об этом 11 июня сообщила корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

Отмечается, что многие мужчины в тяжелом состоянии, поэтому сразу с трапа их заберут машины скорой помощи и доставят в госпиталь.

О том, что Россия смогла вернуть 94 военных с подконтрольной Киеву территории, Минобороны сообщило ранее в этот день. Оборонное ведомство подчеркнуло, что в плену им грозила смертельная опасность. Теперь россиянам предстоит пройти лечение и реабилитацию. Военнослужащие признались, что очень соскучились по дому.

26 апреля из украинского плена вернулись 40 российских военнопленных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.