Администрация США намерена «пожертвовать» украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы переложить на Украину ответственность за некоторые собственные преступления. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру на его YouTube-канале.

«Часть нашего правительства готова отдать Зеленского на съедение», — сказал Макговерн.

Соединенные Штаты Америки не желают вступать в противостояние с Россией, ни в обычное, ни тем более в ядерное, отметил аналитик.

По его словам, американские власти уже начали перекладывать ответственность за свои действия на Киев. Например, Вашингтон сообщает СМИ через «источники» о якобы присутствующей вине Украины за подрыв «Северных потоков». Как уточнил Макговерн, в будущем такая же история может повториться и с историей с подрывом Каховской ГЭС.

Ранее, 8 мая, экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предположил, что Владимир Зеленский попытается сбежать из страны после того, как украинская армия будет разбита. Также он добавил, что вслед за провалом контрнаступления ВСУ будет поднят вопрос о прекращении огня и мирных переговорах.

Позднее, 6 июня, газета The Washington Post сообщила, что власти США за три месяца до теракта на «Северных потоках» знали о планах Киева провести скрытую атаку.

5 июня интернет-издание The Grayzone сообщило, что на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

До этого, 1 июня, газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, журнал Der Spiegel писал, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

8 февраля американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывы осуществили США при поддержке Норвегии.