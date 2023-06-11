Появились кадры из Каховского водохранилища после отхода воды

В распоряжении «Известий» 11 июня появились кадры, снятые на территории Каховского водохранилища после отхода воды.

На записи можно увидеть, что произошло серьезное обмеление. Многие территории, постоянно находившиеся под толщей воды, превратились в сушу. Это случилось после того, как была разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции.

Ранее, 8 июня, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов завил, что Каховское водохранилище ниже по течению Днепра сузилось на 150 м.

В этот день украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале сообщило, что вода в Днепре отступила на 30–40 м от берегов в районе подконтрольных Киеву территорий в городе Запорожье в результате прорыва плотины на Каховской ГЭС. Он сообщил, что за ДнепроГЭС река остается судоходной.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июня сформировал правительственную комиссию по устранению последствий наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.