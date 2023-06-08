Рогов заявил о сужении Каховского водохранилища на 150 м

Каховское водохранилище ниже по течению Днепра сузилось на 150 м. Об этом 8 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Ширина Каховского водохранилища сократилась на 150 и более метров», — написал Рогов.

Он также опубликовал фотографию водохранилища, на которой видно, что вода отступила.

В этот день украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале сообщило, что вода в Днепре отступила на 30–40 м от берегов в районе подконтрольных Киеву территорий в городе Запорожье в результате прорыва плотины на Каховской ГЭС. Он сообщил, что за ДнепроГЭС река остается судоходной.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 7 июня сообщил, что МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды в Каховском водохранилище во избежание «радиологических последствий».

За день до этого глава агентства написал в Twitter, что если уровень воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС упадет ниже 12,7 м, то продолжать ее закачивать не удастся. В то же время он заявил, что непосредственного риска для безопасности станции на фоне ситуации с Каховской ГЭС нет.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня, станция почти полностью ушла под воду. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению в Днепр. Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».