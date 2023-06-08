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СМИ сообщили об отступившей на 30-40 м воде в Днепре в Запорожье

Украинские СМИ: вода в Днепре отошла на 30–40 м из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Вода в Днепре отступила на 30-40 м от берегов в районе подконтрольных Киеву территорий в городе Запорожье. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«В Запорожье вода в реке Днепр отошла на 30–40 м в результате прорыва плотины на Каховской ГЭС», — сообщают журналисты.

По словам главы администрации судоходства Украины Евгения Игнатенко, орган второй день активно работает с судовладельцами, чьи суда сейчас находятся в акватории Каховского водохранилища. Там сейчас остается около 50 судов.

«Наша задача — содействовать в обеспечении их беспрепятственной передислокации с места базирования выше по Днепру через Запорожский шлюз. За ДнепроГЭС речка Днепр остается судоходной. Ниже [ГЭС] еще длительное время нет», — сообщил Игнатенко на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, суда в акватории Каховского водохранилища окажутся на мели, когда уровень воды упадет. Он отметил, что это может грозить разливом топливно-смазочных материалов.

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В этот день советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что разрушение Каховской ГЭС напрямую не угрожает Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

7 мая стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко 7 июня заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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