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Глава МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС

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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе направится в Киев и на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации в воскресенье, 11 июня.

«Генеральный директор (Рафаэль Гросси. — Ред.) на следующей неделе поедет в Киев и на ЗАЭС», — говорится в заявлении.

При этом даты поездки не уточняются.

Ядро проблемы: как прошел визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси объявил о разработке нового подхода к безопасности станции

Ранее, 9 июня, Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с ЗАЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе, эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации.

Накануне Гросси заявил, что общая ситуация вокруг ЗАЭС остается потенциально опасной.

До этого, 6 июня , Гросси сказал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской гидроэлектростанцией нет. По его словам, если уровень воды в резервуаре для охлаждения станции упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать. На фоне ЧП на Каховской ГЭС МАГАТЭ увеличивает число инспекторов на ЗАЭС. Гросси сам возглавит ротацию инспекторов миссии.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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