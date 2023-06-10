Индию накрыл мощный ураган с порывами ветра до 45 м/с

Мощный ураган обрушился на побережье Индии. Циклон «Катастрофа» — одно из самых сильных климатических явлений за последние годы, передает телеканал «Известия». Буря принесла обильные осадки, которые привели к подтоплениям нескольких городов. Порывы ветра достигали 45 м/с, ураган вырывал с корнем деревья и оставил без электричества целые районы. Движение в ряде индийских городов парализовано из-за большого количества обломков. По прогнозам метеорологов, ураган будет бушевать еще несколько дней. По предварительным данным, буря движется на северо-запад в сторону Пакистана.

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