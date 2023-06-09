Группировка «Юг» сбила две ракеты HIMARS над Луганском

Силы противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Юг» в Луганске сбили две ракеты, выпущенные из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил офицер 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко в Telegram-канале «Сыны Отечества».

«9 июня примерно в 18:45 мск над городом Луганск прозвучал взрыв, также в небе местные жители могли видеть большое облако дыма. В результате работы сил противовоздушной обороны были сбиты, предварительно, две ракеты HIMARS, которые были уничтожены над городом, в результате чего их обломки разлетелись в район поселка Косиора и в район квартала Южный», — сообщил он на видео.

Ведутся следственные действия, с помощью которых будет установлен район, откуда ракеты были запущены, отметил Филипоненко.

Местные жители также поделились своей реакцией на взрыв ракет над городом.

«Вечером вышли косить траву и произошел взрыв. Мы посмотрели наверх — облако, и начали падать осколки. Вот осколок отскочил один, немножко меня как бы затронул. А так падали очень сильно везде. Все соседи повыходили», — рассказала жительница Луганска Марина.

Ранее в этот день подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска. Он также отметил, что в городе сработала система противовоздушной безопасности.

Кроме того, 9 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что общие потери ВСУ за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

В этот же день сообщалось, что Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа. Все назначенные объекты были поражены. В результате ударов было нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.

Также сообщалось, что минометный расчет ВС РФ подавил опорный пункт украинских боевиков на участке их ожидаемой атаки на запорожском направлении. Слаженная работа оператора беспилотников и минометного расчета позволила подавить активность противника.

Также командир подразделения ВС РФ сообщил, что танковая колонна ВСУ пыталась пройти в сторону российских позиций на запорожском направлении, однако атака была успешно отражена.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ВСУ ночью пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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