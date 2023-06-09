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Карта спецоперации на Украине 9 июня

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 июня можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе БПЛА. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.

В течение суток ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на южнодонецком и запорожском направлениях. В районе Времевского выступа отражено четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах Левадного Запорожской области, Новоселки, Сторожевого и Нескучного ДНР.

На запорожском направлении отражены две атаки украинских войск в районах Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области. Южнее Орехова нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ. Поражены резервы противника в районах Гуляй Поля, Омельника и Преображенки. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

На донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки ДНР. Успешно отражены шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях Химика, Красногоровки, Первомайского и северной окраины Марьинки. Вклинений в нашу оборону не допущено. Уничтожено до 410 украинских военнослужащих, четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б». В районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах Новомлынска, Молчаново, Берестового Харьковской области и Розовки ЛНР. В районах Ольшана Харьковской области и Новоселовского пресечена деятельность двух украинских ДРГ. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган», а также две гаубицы Д-30.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах Невского ЛНР, Ямполовки и Григоровки ДНР. В районе Червоной Дибровы ЛНР пресечена деятельность украинской ДРГ. За прошедшие сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-20. В районе Серебрянки ДНР поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На херсонском направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 440 самолетов, 238 вертолетов, 4555 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9798 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5062 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 838 единиц специальной военной автомобильной техники.

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