14 июня — Всемирный день донора: история и традиции праздника

Во всем мире 14 июня отмечают День донора — праздник, напоминающий о добрых делах, благодаря которым медицина каждый день спасает жизни тысяч пациентов. Донорами становятся люди, которые добровольно отдают свою кровь или ее компоненты для тех, кто нуждается в переливании. В 2023 году День донора приходится на среду. «Известия» рассказывают читателям, как появился праздник и как отмечают его в разных странах мира.

Всемирный день донора 2023 — история праздника

Значение донорства для современной медицины трудно переоценить — ведь именно переливание крови часто становится решающим этапом в борьбе за жизнь пациента. На это обратили внимание международные организации гуманитарной помощи и здравоохранения. По их предложению в 2004 году прошли первые празднования в некоторых странах мира, а уже через год дата официальна была утверждена на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Датой праздника было выбрано 14 июня — день рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера. Именно он открыл различия в группах крови у человека и в 1930 году получил за это Нобелевскую премию.

Праздник проходит под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международного общества по переливанию крови и Международной федерации организаций доноров крови. Каждый год день проходит под определенным лозунгом в зависимости от аспекта, который активисты намерены осветить.

В 2023 году День донора пройдет под девизом: «Делись кровью, делись плазмой, делись жизнью, делись часто». Это означает, что каждая донация — драгоценный дар, спасающий жизнь, а повторное донорство — ключ к созданию безопасного и устойчивого кровоснабжения.

В России у добровольцев есть свой праздник — Национальный день донора, который отмечается 20 апреля.

Всемирный день донора 2023 — традиции праздника

Ежегодно активисты общественных организаций используют праздник, чтобы обратить внимание общественности на проблемы нехватки крови и на ее заболевания. По всему миру проходят просветительские акции и другие мероприятия, которые рассказывают людям о том, как безопасно сейчас быть донором и как можно стать одним из добровольцев.

Во многих странах проходят почетные награждения граждан, которые уже неоднократно жертвовали кровь на спасение жизней. В России тоже есть такая практика — это звание почетного донора, с которым связаны привилегии. О том, какие выплаты и льготы полагаются почетному донору, можно узнать в специальном материале «Известий».

Не обходят тему донорства и СМИ. Многие печатные издания, телеканалы, радиостанции освещают тему праздника, чествуют подвиг доноров по всему миру и призывают людей задуматься о вкладе, который могут сделать они.

8 июня в России отмечали День социального работника — праздник сотрудников социальной сферы, которые решили посвятить себя заботе о людях в сложных жизненных ситуациях. «Известия» рассказали об истории и традициях знаменательного дня.