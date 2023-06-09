Сальдо заявил о намеренном увеличении сброса Киевом воды на Днепрогэс

Киев намеренно увеличивает режим сброса воды на Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС), из-за чего уровень затопления в населенных пунктах Алешки и Голая Пристань максимальный. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через Днепрогэс уровень затопления на территориях Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остается максимальным — 12 м», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 метра до отметки 9,5 м. Всего, по его данным, в регионе подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах.

Днем ранее Сальдо указал на то, что ущерб от прорыва Каховской ГЭС и затопления территорий составит больше 1,5 млрд рублей.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

7 июня власти сообщили, что в Алешках к Голой Пристани ситуация сложилась тяжелая. Спасатели были вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра. Во многих местах нарушена связь. Отмечалось, что из Голой Пристани за день было эвакуировано более тысячи человек.

8 июня Сальдо рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

Сообщалось о гибели семи человек. Позднее, 9 июня, в зоне затопления в Херсонской области было обнаружено тело погибшей женщины 1939 года рождения. Она стала восьмой жертвой катастрофы. Также сообщалось, что в 17 населенных пунктах количество жилых домов, оказавшихся под водой, увеличилось почти до 22,3 тыс.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.