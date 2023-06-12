Уральское время: чем Екатеринбург удивит туриста за три дня

В августе 2023-го Екатеринбург празднует 300-летие. Город масштабно готовится к событию: концерты, выставки, интерактивы, ярмарки, фестивали и марафоны будут идти до конца юбилейного года. Ближайшие крупные планы — Уральская ночь музыки, которая пройдет 23–25 июня и соберет любителей всех музыкальных жанров и направлений. Поездка в Екатеринбург в летние выходные — возможность не только познакомиться с городом, но и попасть на одно из праздничных мероприятий . Советский конструктивизм, «Ельцин-центр», «Эрмитаж-Урал» и стрит-арт — уральской столице есть чем удивить гостей. «Известия» с сервисом путешествий «Туту» погуляли по улицам, заглянули в музеи, нашли сюрпризы и теперь расскажут об этом подробнее.

Что посмотреть

В Екатеринбурге нет большой реки: через центр протекает несудоходная Исеть, местами совсем обмелевшая. Как в большинстве городов на Урале, построенных вокруг металлургических и других заводов, здесь остались плотина и пруд, созданные для производства. Уральская столица продолжала развиваться вокруг искусственного водоема, хотя промышленники ушли с его берегов еще в XIX веке. Сегодня на месте цехов и заводского госпиталя или «на плотинке», как говорят местные, разбит Исторический сквер, сохранилась старая водонапорная башня, а в освободившихся строениях разместились Музей архитектуры и дизайна и Музей изобразительных искусств.

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

В городе почти не осталось старинных зданий, зато много граффити, больших и маленьких арт-объектов и советского конструктивизма . Екатеринбург то и дело подкидывает сюрпризы: в одном месте натыкаешься на знак «пешеходный переход для выпивших», в другом — на табличку «теперь вы можете поцеловать друг друга» с приписанным ручкой бранным словом, в третьем — на выпрямленный уличный «Гордый фонарь». Над аркой плотины и вовсе выведена «адская» фраза Данте: «Вошедшие мной чаяния бросьте».

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Есть здесь и свой туристический маршрут — красная линия, которая ведет через центр и включает 39 точек . Она начинается с площади 1905 года и здания горсовета, проходит мимо Исторического сквера и памятников основателям города Татищеву и де Геннину, петляет к фигурам Владимира Высоцкого и Марины Влади, заворачивает в Литературный квартал и к дому-ананасу и заканчивается пешеходной улицей Вайнера — «уральским Арбатом». Маршрут можно пройти с экскурсоводом или самостоятельно, к каждому объекту приложен аудиогид.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Горсовет был бы отличной смотровой площадкой, если бы в башню здания пускали всех желающих. Пока экскурсии проводят изредка, например для школьников. Более доступная точка обзора — небоскреб «Высоцкий». На его последнем 55-м этаже — зона отдыха с открытым бассейном, спа, банями и рестораном. Посмотреть на город сверху можно и с Белой башни — бывшей водонапорной, которая перестала использоваться еще в 1960-х годах. Блестящий памятник конструктивизма, нареченный «Моной Лизой советского авангарда». Из него сделали небольшое арт-пространство, сохранив особенную атмосферу заброшки с крутыми лестницами, обшарпанными стенами и осыпающимся кирпичом.

Одно из притягательных для туристов мест — Храм на Крови на месте дома инженера Ипатьева, в котором расстреляли царскую семью . Двухэтажный особнячок снесли еще в 1977 году, в бытность первого секретаря Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина. В церкви создали крипту, или «царскую комнату» на месте убийства Романовых, однако наш гид Дмитрий Москвин качает головой: «Дом Ипатьева находился дальше». В обычные дни в храме немноголюдно, но во время православных праздников сюда съезжаются верующие со всей России. За ним, дальше от городского пруда стоит старинная Вознесенская церковь, а между ними советский памятник. «Получилось, что два комсомольца идут от одной церкви к другой», — с улыбкой указывает экскурсовод.

Храм на Крови Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В 10–15 минутах пешком от Храма на Крови расположен Городок чекистов — советский конструктивистский жилой комплекс, памятник культуры федерального значения. Он включает один из символов Екатеринбурга, увы, пока заброшенный — гостиницу «Исеть» в полукруглом здании бывшего общежития. В домах селились сотрудники НКВД, причем их строили на идеях коммуны и нового быта. В 1930-е годы здесь возвели клуб, столовую, прачечную, поликлинику, детский сад, фабрику-кухню и Дворец культуры имени Дзержинского, который позже передали Свердловскому областному краеведческому музею.

«Квартиры изначально конструировались без кухонь, — объясняет Москвин. — Предполагалось, что женщины не будут готовить и все будут питаться в общих столовых. Так их хотели освободить от кухонного рабства. Потом стало понятно, что кухни всё равно нужны, и жильцы их оборудовали своими силами». В некоторые дни в квартиры можно зайти с экскурсией.

С этим местом у горожан связано много слухов: дома соединены подземными проходами, но недоступны. Говорят, в подвалах якобы допрашивали и расстреливали людей. Однако какие-либо сведения об этом засекречены или уничтожены. Скорее всего, проходы служили бытовым целям, но страшилки звучат увлекательнее.

Куда сходить

Екатеринбург — город, спасший Эрмитаж в годы Великой Отечественной войны . В июле 1941-го сюда перевезли полмиллиона экспонатов главного музея страны. Хранители внимательно сберегли коллекцию и вернули назад, а в благодарность петербуржцы отправили на Урал 200 художественных произведений, которые стали ядром Екатеринбургского музея изобразительных искусств и его культурно-выставочного центра «Эрмитаж-Урал», открытого в 2021 году в историческом здании на улице Вайнера.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Дар Эрмитажа включал в основном предметы античности, декоративно-прикладного искусства и полотна европейских мастеров XV–XX веков. В последующие годы коллекция постепенно пополнялась . В июле 2021 года сотрудники центра создали мемориальную экспозицию «В глубоком тылу». Она рассказывает и показывает, как свердловские музейщики спасали эрмитажные сокровища, — в маленьких кабинетах и залах, до потолка заставленных ящиками с экспонатами.

Контраст к классическим старинным полотнам «Эрмитаж-Урала» — выразительная, динамичная и органично цифровизированная экспозиция «Ельцин-центра» со множеством интерактивов . Основное пространство музея «Семь дней, которые изменили Россию» создавал режиссер Павел Лунгин: он разделил залы на семь секторов, каждый из которых рассказывает о каком-то периоде жизни первого президента России и связанных с ним событиях в стране. В зале августовского путча выстроили настоящие баррикады в натуральную величину, в комнатах рядом можно снять трубку телефона и услышать тревожную фразу «Что происходит?»: так звонили друг другу советские люди в августе 1991 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Где-то захватывает ностальгия: в витринах разложены кеды, игрушки из нулевых, сигареты и другие предметы, а допотопным компьютером с пузатым монитором можно даже воспользоваться — кликнуть по файлу с документами того времени и открыть его. Музей вызывает противоречивые, но сильные чувства. Он запоминается.

Чтобы погрузиться в историю глубже, стоит заглянуть в Свердловский областной краеведческий музей. Здесь хранится самая древняя монументальная деревянная скульптура в мире возрастом 11 тыс. лет, найденная на месте современного Кировграда. Это Большой Шигирский идол, сделанный из лиственницы в XI тысячелетии до нашей эры, в эпоху мезолита . Пятиметровый истукан хранится за стеклом, но рассмотреть его можно со всех сторон. В определенных местах заметны личины — вырезанные в дереве примитивные человеческие лица. «А вон там, видите, другие черты? — спрашивает туристов экскурсовод Светлана Панина, показывая на верхнюю часть идола. — Как думаете, кто это? Волк? Нет. Лиса? Нет. Кто сказал «медведь»? Вы угадали!». Разглядеть морду медведя сложно, пришлось долго приглядываться.

Шигирской кладовой посвящена отдельная экспозиция, включающая чудом сохранившиеся древние изделия из дерева, кости и рога. Одно из них — причудливое навершие жезла в виде головы фантастического хищного зверя с чертами волка или кабана.

Если хочется что-то поделать руками, можно отправиться в Центр истории камнерезного дела им. А.К. Денисова. Коллекция многоплановая и образная, здесь хранятся изящные вазы и статуэтки из камня, ювелирные украшения, самоцветы и минералы, а дополняют их тематические книги и живописные полотна. Можно сфотографироваться в «шахте», попробовать поработать за старинным станком для обработки камня и затем перейти к современной, более удобной конструкции, чтобы сточить себе украшение из мягкого материала — например, селенита . Всё безопасно, с костюмами и очками, правда, некоторые туристы случайно и незаметно, хотя и безобидно, сточили ногти.

Здание Свердловского областного краеведческого музея Фото: commons.wikimedia.org

В августе прошлого года из Екатеринбурга запустили трамвай в город-спутник Верхнюю Пышму. Он останавливается прямо напротив огромного музейного комплекса военной и гражданской техники. В павильонах и под открытым небом разместились тысячи образцов машин, поездов и самолетов, собранных по инициативе руководства Уральской горно-металлургической компании. Значительная часть коллекции посвящена ретроавтомобилям — советским и зарубежным, с конца XIX до второй половины XX века . Хотя в России немало подобных музеев, в Верхней Пышме создали действительно масштабную и красочную экспозицию. Здесь можно увидеть не только такие шедевры, как Rolls-Royce Silver Ghost и Delaunay-Belleville, но и советские «Чайки», «Москвичи» и даже футуристический DeLorean — автомобиль из трилогии «Назад в будущее». А перед входом в музей сложно удержаться от фото с пугающим по размерам самосвалом «БелАЗ».

Отдохнуть от техники можно в книжном магазине «Книги, кофе и другие измерения». Его сотрудники — не столько продавцы, сколько увлекающиеся люди, эксперты в своей области, их называют резидентами. Они подбирают новые издания, следят за трендами и помогают покупателям определиться с выбором. Если повезет, можно попасть на открытую лекцию по самым разным темам или посмотреть фильм: в одном из пространств магазина пол трансформируется в амфитеатр с небольшой сценой.

Необычные экскурсии и кофе

В Екатеринбурге есть два необычных пространства, над которыми еще предстоит поработать, но можно заглянуть из любопытства. Одно из них — креативный кластер Л52 в здании бывшего дома-коммуны и городской поликлиники . Часть конструктивистского строения пока остается в первоначальном «больничном» виде: белые обшарпанные коридоры, плитка на полу, старые деревянные двери.

Здесь проходит экскурсия-променад «Этажи времени» с историями-воспоминаниями бывших жильцов и посетителей. «А тут у нас сдавали мочу», — бодро и посмеиваясь извещает экскурсовод Светлана Булатова в одном из помещений. Из комнат поликлиники сделали арт-объекты — местные художники их концептуально обрисовали, остроумно и в соответствии с духом советской больницы. Например, в отделе приема анализов стоит ветхий комод с баночками, а на стене интригующая надпись: «Ты художник? Ты художник… Ты художник!».

Фото: m-i-e.ru/etazhi

В другой части здания разместился Музей истории Екатеринбурга «Интеллиград» , где уже сделан ремонт и экспозиция оформлена по всем современным стандартам, включая медиа и интерактивы.

Еще один креативный кластер — «Домна» — организовали в бывшем купеческом особнячке недалеко от центра «Эрмитаж-Урал» . Можно попасть на семинары, тренинги и мастер-классы, уютные лекции и ярмарки, выпить кофе и случайно наткнуться на мини-выставку какого-нибудь местного художника. «Домна» начала работать в мае 2022 года и еще раскачивается, но постепенно становится центром притяжения городской молодежи.

Екатеринбург — советский, конструктивистский, в его улицах не найти духа старины и аристократии, как в Петербурге, или масштабности и размаха, как в Москве. Нужно искать другое — романтику свободы и уличного искусства, сквозящие тут и там иронию и жизнелюбие, а еще — всевозрастную молодость. Ту самую, которая в душе.