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Уральское время: чем Екатеринбург удивит туриста за три дня

Советский конструктивизм, «Ельцин-центр» и бойкое уличное искусство
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В августе 2023-го Екатеринбург празднует 300-летие. Город масштабно готовится к событию: концерты, выставки, интерактивы, ярмарки, фестивали и марафоны будут идти до конца юбилейного года. Ближайшие крупные планы — Уральская ночь музыки, которая пройдет 23–25 июня и соберет любителей всех музыкальных жанров и направлений. Поездка в Екатеринбург в летние выходные — возможность не только познакомиться с городом, но и попасть на одно из праздничных мероприятий. Советский конструктивизм, «Ельцин-центр», «Эрмитаж-Урал» и стрит-арт — уральской столице есть чем удивить гостей. «Известия» с сервисом путешествий «Туту» погуляли по улицам, заглянули в музеи, нашли сюрпризы и теперь расскажут об этом подробнее.

Что посмотреть

В Екатеринбурге нет большой реки: через центр протекает несудоходная Исеть, местами совсем обмелевшая. Как в большинстве городов на Урале, построенных вокруг металлургических и других заводов, здесь остались плотина и пруд, созданные для производства. Уральская столица продолжала развиваться вокруг искусственного водоема, хотя промышленники ушли с его берегов еще в XIX веке. Сегодня на месте цехов и заводского госпиталя или «на плотинке», как говорят местные, разбит Исторический сквер, сохранилась старая водонапорная башня, а в освободившихся строениях разместились Музей архитектуры и дизайна и Музей изобразительных искусств.

Екатеринбург
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

В городе почти не осталось старинных зданий, зато много граффити, больших и маленьких арт-объектов и советского конструктивизма. Екатеринбург то и дело подкидывает сюрпризы: в одном месте натыкаешься на знак «пешеходный переход для выпивших», в другом — на табличку «теперь вы можете поцеловать друг друга» с приписанным ручкой бранным словом, в третьем — на выпрямленный уличный «Гордый фонарь». Над аркой плотины и вовсе выведена «адская» фраза Данте: «Вошедшие мной чаяния бросьте».

екатеринбург указатели
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Есть здесь и свой туристический маршрут — красная линия, которая ведет через центр и включает 39 точек. Она начинается с площади 1905 года и здания горсовета, проходит мимо Исторического сквера и памятников основателям города Татищеву и де Геннину, петляет к фигурам Владимира Высоцкого и Марины Влади, заворачивает в Литературный квартал и к дому-ананасу и заканчивается пешеходной улицей Вайнера — «уральским Арбатом». Маршрут можно пройти с экскурсоводом или самостоятельно, к каждому объекту приложен аудиогид.

небоскреб высоцкий екатеринбург
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Горсовет был бы отличной смотровой площадкой, если бы в башню здания пускали всех желающих. Пока экскурсии проводят изредка, например для школьников. Более доступная точка обзора — небоскреб «Высоцкий». На его последнем 55-м этаже — зона отдыха с открытым бассейном, спа, банями и рестораном. Посмотреть на город сверху можно и с Белой башни — бывшей водонапорной, которая перестала использоваться еще в 1960-х годах. Блестящий памятник конструктивизма, нареченный «Моной Лизой советского авангарда». Из него сделали небольшое арт-пространство, сохранив особенную атмосферу заброшки с крутыми лестницами, обшарпанными стенами и осыпающимся кирпичом.

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Одно из притягательных для туристов мест — Храм на Крови на месте дома инженера Ипатьева, в котором расстреляли царскую семью. Двухэтажный особнячок снесли еще в 1977 году, в бытность первого секретаря Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина. В церкви создали крипту, или «царскую комнату» на месте убийства Романовых, однако наш гид Дмитрий Москвин качает головой: «Дом Ипатьева находился дальше». В обычные дни в храме немноголюдно, но во время православных праздников сюда съезжаются верующие со всей России. За ним, дальше от городского пруда стоит старинная Вознесенская церковь, а между ними советский памятник. «Получилось, что два комсомольца идут от одной церкви к другой», — с улыбкой указывает экскурсовод.

Храм на Крови Екатеринбург

Храм на Крови

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В 10–15 минутах пешком от Храма на Крови расположен Городок чекистов — советский конструктивистский жилой комплекс, памятник культуры федерального значения. Он включает один из символов Екатеринбурга, увы, пока заброшенный — гостиницу «Исеть» в полукруглом здании бывшего общежития. В домах селились сотрудники НКВД, причем их строили на идеях коммуны и нового быта. В 1930-е годы здесь возвели клуб, столовую, прачечную, поликлинику, детский сад, фабрику-кухню и Дворец культуры имени Дзержинского, который позже передали Свердловскому областному краеведческому музею.

«Квартиры изначально конструировались без кухонь, — объясняет Москвин. — Предполагалось, что женщины не будут готовить и все будут питаться в общих столовых. Так их хотели освободить от кухонного рабства. Потом стало понятно, что кухни всё равно нужны, и жильцы их оборудовали своими силами». В некоторые дни в квартиры можно зайти с экскурсией.

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С этим местом у горожан связано много слухов: дома соединены подземными проходами, но недоступны. Говорят, в подвалах якобы допрашивали и расстреливали людей. Однако какие-либо сведения об этом засекречены или уничтожены. Скорее всего, проходы служили бытовым целям, но страшилки звучат увлекательнее.

Куда сходить

Екатеринбург — город, спасший Эрмитаж в годы Великой Отечественной войны. В июле 1941-го сюда перевезли полмиллиона экспонатов главного музея страны. Хранители внимательно сберегли коллекцию и вернули назад, а в благодарность петербуржцы отправили на Урал 200 художественных произведений, которые стали ядром Екатеринбургского музея изобразительных искусств и его культурно-выставочного центра «Эрмитаж-Урал», открытого в 2021 году в историческом здании на улице Вайнера.

культурно-просветительский центр Эрмитаж - Урал
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Дар Эрмитажа включал в основном предметы античности, декоративно-прикладного искусства и полотна европейских мастеров XV–XX веков. В последующие годы коллекция постепенно пополнялась. В июле 2021 года сотрудники центра создали мемориальную экспозицию «В глубоком тылу». Она рассказывает и показывает, как свердловские музейщики спасали эрмитажные сокровища, — в маленьких кабинетах и залах, до потолка заставленных ящиками с экспонатами.

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Контраст к классическим старинным полотнам «Эрмитаж-Урала» — выразительная, динамичная и органично цифровизированная экспозиция «Ельцин-центра» со множеством интерактивов. Основное пространство музея «Семь дней, которые изменили Россию» создавал режиссер Павел Лунгин: он разделил залы на семь секторов, каждый из которых рассказывает о каком-то периоде жизни первого президента России и связанных с ним событиях в стране. В зале августовского путча выстроили настоящие баррикады в натуральную величину, в комнатах рядом можно снять трубку телефона и услышать тревожную фразу «Что происходит?»: так звонили друг другу советские люди в августе 1991 года.

ельцын центр екатеринбург
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Где-то захватывает ностальгия: в витринах разложены кеды, игрушки из нулевых, сигареты и другие предметы, а допотопным компьютером с пузатым монитором можно даже воспользоваться — кликнуть по файлу с документами того времени и открыть его. Музей вызывает противоречивые, но сильные чувства. Он запоминается.

Чтобы погрузиться в историю глубже, стоит заглянуть в Свердловский областной краеведческий музей. Здесь хранится самая древняя монументальная деревянная скульптура в мире возрастом 11 тыс. лет, найденная на месте современного Кировграда. Это Большой Шигирский идол, сделанный из лиственницы в XI тысячелетии до нашей эры, в эпоху мезолита. Пятиметровый истукан хранится за стеклом, но рассмотреть его можно со всех сторон. В определенных местах заметны личины — вырезанные в дереве примитивные человеческие лица. «А вон там, видите, другие черты? — спрашивает туристов экскурсовод Светлана Панина, показывая на верхнюю часть идола. — Как думаете, кто это? Волк? Нет. Лиса? Нет. Кто сказал «медведь»? Вы угадали!». Разглядеть морду медведя сложно, пришлось долго приглядываться.

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Шигирской кладовой посвящена отдельная экспозиция, включающая чудом сохранившиеся древние изделия из дерева, кости и рога. Одно из них — причудливое навершие жезла в виде головы фантастического хищного зверя с чертами волка или кабана.

Если хочется что-то поделать руками, можно отправиться в Центр истории камнерезного дела им. А.К. Денисова. Коллекция многоплановая и образная, здесь хранятся изящные вазы и статуэтки из камня, ювелирные украшения, самоцветы и минералы, а дополняют их тематические книги и живописные полотна. Можно сфотографироваться в «шахте», попробовать поработать за старинным станком для обработки камня и затем перейти к современной, более удобной конструкции, чтобы сточить себе украшение из мягкого материала — например, селенита. Всё безопасно, с костюмами и очками, правда, некоторые туристы случайно и незаметно, хотя и безобидно, сточили ногти.

Здание Свердловского областного краеведческого музея

Здание Свердловского областного краеведческого музея

Фото: commons.wikimedia.org

В августе прошлого года из Екатеринбурга запустили трамвай в город-спутник Верхнюю Пышму. Он останавливается прямо напротив огромного музейного комплекса военной и гражданской техники. В павильонах и под открытым небом разместились тысячи образцов машин, поездов и самолетов, собранных по инициативе руководства Уральской горно-металлургической компании. Значительная часть коллекции посвящена ретроавтомобилям — советским и зарубежным, с конца XIX до второй половины XX века. Хотя в России немало подобных музеев, в Верхней Пышме создали действительно масштабную и красочную экспозицию. Здесь можно увидеть не только такие шедевры, как Rolls-Royce Silver Ghost и Delaunay-Belleville, но и советские «Чайки», «Москвичи» и даже футуристический DeLorean — автомобиль из трилогии «Назад в будущее». А перед входом в музей сложно удержаться от фото с пугающим по размерам самосвалом «БелАЗ».

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Отдохнуть от техники можно в книжном магазине «Книги, кофе и другие измерения». Его сотрудники — не столько продавцы, сколько увлекающиеся люди, эксперты в своей области, их называют резидентами. Они подбирают новые издания, следят за трендами и помогают покупателям определиться с выбором. Если повезет, можно попасть на открытую лекцию по самым разным темам или посмотреть фильм: в одном из пространств магазина пол трансформируется в амфитеатр с небольшой сценой.

Необычные экскурсии и кофе

В Екатеринбурге есть два необычных пространства, над которыми еще предстоит поработать, но можно заглянуть из любопытства. Одно из них — креативный кластер Л52 в здании бывшего дома-коммуны и городской поликлиники. Часть конструктивистского строения пока остается в первоначальном «больничном» виде: белые обшарпанные коридоры, плитка на полу, старые деревянные двери.

Здесь проходит экскурсия-променад «Этажи времени» с историями-воспоминаниями бывших жильцов и посетителей. «А тут у нас сдавали мочу», — бодро и посмеиваясь извещает экскурсовод Светлана Булатова в одном из помещений. Из комнат поликлиники сделали арт-объекты — местные художники их концептуально обрисовали, остроумно и в соответствии с духом советской больницы. Например, в отделе приема анализов стоит ветхий комод с баночками, а на стене интригующая надпись: «Ты художник? Ты художник… Ты художник!».

Этажи времени екатеринбург
Фото: m-i-e.ru/etazhi

В другой части здания разместился Музей истории Екатеринбурга «Интеллиград», где уже сделан ремонт и экспозиция оформлена по всем современным стандартам, включая медиа и интерактивы.

Еще один креативный кластер — «Домна» — организовали в бывшем купеческом особнячке недалеко от центра «Эрмитаж-Урал». Можно попасть на семинары, тренинги и мастер-классы, уютные лекции и ярмарки, выпить кофе и случайно наткнуться на мини-выставку какого-нибудь местного художника. «Домна» начала работать в мае 2022 года и еще раскачивается, но постепенно становится центром притяжения городской молодежи.

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Екатеринбург — советский, конструктивистский, в его улицах не найти духа старины и аристократии, как в Петербурге, или масштабности и размаха, как в Москве. Нужно искать другое — романтику свободы и уличного искусства, сквозящие тут и там иронию и жизнелюбие, а еще — всевозрастную молодость. Ту самую, которая в душе.

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