Запретительный смак: бан на гедонизм в воздухе и измена социализму

Как австрийцы умудрились перепутать нового лидера партии, но успели опомниться, кому и что запретило чешское минобороны и почему северокорейцам нельзя сводить счеты с жизнью. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Программный сбой

Пока весь мир высказывает осторожные опасения в связи со стремительным развитием интеллектуальных технологий и их возможными сбоями, кое-кого в Австрии подвела ошибка в наипростейшей программе Excel. Из-за технического сбоя в ней оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии ошибочно объявила в минувшие выходные победителем в борьбе за пост своего нового лидера главу федеральной земли Бургенланд Ганса Петера Доскоциля. А он в реальности уступил бургомистру города Трайскирхен Андреасу Баблеру .

При этом несостыковку заметили не сразу и не в самой партии: на разночтения в бюллетенях и результатах, объявленных в цифровом формате, день спустя обратил внимание один из журналистов . Это заставило избирком партии пересчитывать голоса. И уже в начале недели победителя и проигравшего поменяли местами: новым лидером социал-демократов был объявлен Баблер.

Андреас Баблер Фото: Global Look Press/IMAGO/ALEX HALADA

В ходе избирательной кампании Андреас Баблер, самопровозглашенный марксист и открытый евроскептик, обещал вернуть переживающих не лучшие времена австрийских социал-демократов к их истинно левым корням. А вот соперник явно занял более правые позиции по такому вопросу, как иммиграция, считая, что это вернет партии избирателей, переметнувшихся в ультраправую Партию свобод.

Последние опросы, к слову, свидетельствуют, что сейчас, примерно за год до парламентских выборов, оппозиционная Партия свобод лидирует, тогда как социал-демократы болтаются между вторым и третьим местом, периодически уступая по популярности ныне правящей Австрийской народной партии.

Безалкогольные полеты

Как и много где в мире, политики в Чехии часто использовали военные самолеты для официальных поездок. При этом за питание, а также за пиво и вино на борту неизменно платило министерство обороны . И, разумеется, не раз и не два щедрые возлияния во время полета заканчивались нелицеприятными инцидентами. Один из них случился в апреле, когда некая чешская делегация летела в Южную Корею: один из военных врачей, проводя тест на COVID-19 и будучи в явном подпитии, неподобающим образом прикоснулся к одной из женщин. Это тут же квалифицировали как сексуальное домогательство .

Фото: Global Look Press/Kerstin Roßkopp

А для министра обороны Чехии Яны Черноховой этот случай стал отличным поводом запретить на нынешней неделе употребление любых спиртных напитков на всех правительственных самолетах . При этом, по данным газеты Hospodářské noviny, власти в реальности пошли еще дальше и заодно решили, что теперь и безалкогольные напитки, и еду на борту чиновники должны будут оплачивать из своего кармана.

В мае чешский Национальный центр мониторинга наркотиков и зависимостей подготовил по заказу правительства доклад о пагубных привычках. Он свидетельствует, что почти десятая часть взрослого населения Чешской Республики, или около 900 тыс. человек, употребляют алкоголь каждый день.

Всё для людей

Знаменитым скачкам в Сингапуре, насчитывающим 180-летнюю историю, приходит конец. На этой неделе власти города-государства сообщили, что намерены закрыть единственный ипподром , рассчитанный на 30 тыс. зрителей, ради общественного блага. Дело в том, что с ростом численности населения стране стало не хватать места под жилье и правительство решило «пересмотреть планы землепользования, чтобы удовлетворить насущные потребности населения».

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

Финальный забег на ипподроме состоится в октябре 2024 года во время 100-го Золотого кубка Сингапура. А в 2027-м участок будет возвращен правительству для реконструкции и последующего возведения там жилья , в том числе социального.

Проблема жилищного строительства в Сингапуре обостряется с каждым годом, а спрос на квартиры и цены на них стремительно растут. За I квартал 2023 года стоимость частной жилой недвижимости выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот интерес жителей к некогда популярным скачкам, напротив, снижается: большинство азартных сингапурцев, особенно молодежь, предпочитает делать ставки в казино, а не на забегах.

Измена по-северокорейски

Из закрытой Северной Кореи, про которую всегда ходит масса кривотолков и непроверенных слухов, на этой неделе пришла очередная шокирующая новость. Ким Чен Ын запретил самоубийства и даже издал секретный приказ, где суицид признается «актом измены социализму» . Об этом сообщила Radio Free Asia.

Никакой официальной статистики по числу самоубийств в КНДР в открытом доступе, разумеется, нет. Но, по данным южнокорейской разведки, представленным в конце мая, за последний год случаев сведения счетов с жизнью среди северокорейцев стало на 40% больше . В основном это связывают с нищетой и крайней степенью голода.

Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan

По информации журналистов за пределами страны, ответственность за рост числа суицидов товарищ Ким возложил на региональные власти и призвал их принять превентивные меры, отметив, что самоубийства оказывают больший социальный эффект, нежели смерть от голода. Но чиновники на местах признали, что пока неспособны найти достойное решение проблемы.

Шумовой эффект домино

Страны мира давно приняли немало законов, ограничивающих шум в многоквартирных домах. Но не всегда они были способны совладать с регулированием уличного шума. Теперь, в частности, в Италии появился один интересный прецедент: на этой неделе верховный кассационный суд страны обязал городской совет города Брешии выплатить €50 тыс. супружеской паре в качестве компенсации за неспособность защитить их от шума .

Пара живет в городском районе Кармина, популярному благодаря своей шумной ночной жизни. Долгие годы подряд она жаловалась администрации города на бессонные ночи из-за непрекращающейся болтовни посетителей баров и других ночных заведений, нередко пьяных, возле своих окон. Еще 10 лет назад семья подали иск в суд, на этой неделе судьи постановили: шум был слишком назойливым, нарушал право жителей «на мир и покой» и был вреден для их здоровья.

Фото: Global Look Press/Petra Schramböhmer

Но если у пары появился повод ликовать, то мэры и горсоветы других итальянских регионов занервничали . Ночная жизнь в Италии становится всё более бурной и активной, и многим жителям это не нравится. Сейчас, например, в суде на рассмотрении находится аналогичное дело, возбужденное 29 жителями района Сан-Сальварио в Турине — и в случае победы истцов местным властям придется заплатить в виде компенсаций за шум около €1,2 млн. А в городе Бари 140 человек подали жалобу городскому прокурору еще прошлым летом, поскольку оказались «раздражены продолжающимися беспорядками» в районе Умбертино.

И не исключено, что, воодушевившись нынешним прецедентом, всё большее число разъяренных шумом итальянцев захотят засудить свои мэрии за негативные последствия ночной жизни.