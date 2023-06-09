Пострадавшая в ДТП с главой карельской стройкомпании девочка вернулась домой

В министерстве здравоохранения Карелии рассказали о состоянии трехлетней девочки, которая пострадала в ДТП с участием главы строительной компании «КСМ» Николая Макарова. Ребенок долгое время проходил лечение в больнице.

Недавно девочку выписали, пишет ИА «Карелinform» со ссылкой на ведомство. Теперь врачи должны дать заключение, в котором будет указано, какой вред был причинен ребенку. От этого будет зависеть статья и наказание виновника ДТП.

Авария произошла 28 апреля под Петрозаводском в Прионежском районе. Столкнулись «Лада» и Range Rover, принадлежавший бизнесмену. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее, 4 июня, сообщалось, что в городе Гай Оренбургской области автомобиль «Лада» совершая маневр поворота налево, допустил столкновение с 20-летним водителем мотоцикла. Из-за сильного удара мотоциклист отлетел на несколько метров. С тяжелыми травмами он был госпитализирован. Водитель легкового автомобиля не пострадал.