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Своих не бросаем: эвакуация людей из Херсонской области

Российский регион подвергся затоплению после диверсии ВСУ
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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Продолжается эвакуация жителей из населенных пунктов Херсонской области, подвергшихся затоплению после атаки ВСУ на плотину Каховской ГЭС. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: РИА/Таисия Воронцова
В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС 6 июня произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды
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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: REUTERS/Vladyslav Smilianets
Затоплено около 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах в Херсонской области. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе
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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Сотрудники МЧС России помогают жителям Новой Каховки эвакуироваться в безопасные места
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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Валентина провела два дня на крыше своего затопленного после диверсии ВСУ дома
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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Сотрудники МЧС России спасают не только людей, но и животных, многие из которых забрались от воды на крыши домов
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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Первоочередное внимание уделяется обеспечению безопасности и здоровью детей
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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Некоторые дома были унесены течением вниз по Днепру
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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Сотрудники МЧС России вывозят жителей Новой Каховки в безопасное место

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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Горожане передвигаются по затопленным улицам Новой Каховки на лодках
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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
«По поручению президента и МЧС принимаются энергичные меры по оказанию помощи людям. Местная власть самоотверженно работает и постоянно в контакте с президентом. Вся работа происходит под обстрелами ВСУ», — оценил работу спасателей Дмитрий Песков
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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
По последним данным, всего эвакуировано более 5 тыс. человек, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан. Эвакуированных принимают 48 пунктов временного размещения
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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Жители Новой Каховки забирают в эвакуацию и своих домашних питомцев
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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Сотрудники МЧС России продолжают поиски пострадавших от наводнения, вызванного диверсией ВСУ на дамбе Каховской ГЭС
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Эвакуация людей из Херсонской области
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Пострадавшим доставляется гуманитарная помощь
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