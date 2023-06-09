В России стартовали продажи кроссовера Ford Edge L

Автодилеры из России начали продажи кроссоверов Ford Edge L 2023 года выпуска. Цены на автомобиль начинаются от 4,8 млн рублей, сообщает 9 июня, в пятницу, «Газета.Ru».

Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 2 л и мощностью 252 л.с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом» с передним или полным приводом. Габариты кроссовера: длина ― 5000 мм, ширина — 1961 мм, высота — 1773 мм, а длина колесной базы составляет 2950 мм.

Ford Edge L может предложить владельцу такие опции, как медиасистема Sync+ 2.0 с дисплеем диагональю 27 дюймов, проекционная панель приборов, панорамная крыша, бесключевой доступ, кожаный руль, трехзонный климат-контроль, камера кругового обзора, передний и задний парктроник.

Дилер из Благовещенска просит 4,8 млн рублей за пятиместную версию кроссовера, в то время как версия для семи человек обойдется в 5,4 млн рублей. Продавцы из Приморья предлагают аналогичную семиместную конфигурацию Ford за 5,8 млн рублей.

9 июня российские автодилеры выставили на продажу новые кроссоверы Peugeot 408 2023 года выпуска, произведенные в КНР. Французский кроссовер китайского происхождения оснащен турбодвигателем объемом 1,6 л, который развивает мощность до 170 л.с., в паре с «автоматом». Peugeot 408 предлагает такие опции, как двухзонный климат-контроль, обитый тканью интерьер и панорамную крышу.