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В России стартовали продажи кроссовера Ford Edge L

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Фото: Ford
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Автодилеры из России начали продажи кроссоверов Ford Edge L 2023 года выпуска. Цены на автомобиль начинаются от 4,8 млн рублей, сообщает 9 июня, в пятницу, «Газета.Ru».

Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 2 л и мощностью 252 л.с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом» с передним или полным приводом. Габариты кроссовера: длина ― 5000 мм, ширина — 1961 мм, высота — 1773 мм, а длина колесной базы составляет 2950 мм.

Ford Edge L может предложить владельцу такие опции, как медиасистема Sync+ 2.0 с дисплеем диагональю 27 дюймов, проекционная панель приборов, панорамная крыша, бесключевой доступ, кожаный руль, трехзонный климат-контроль, камера кругового обзора, передний и задний парктроник.

Дилер из Благовещенска просит 4,8 млн рублей за пятиместную версию кроссовера, в то время как версия для семи человек обойдется в 5,4 млн рублей. Продавцы из Приморья предлагают аналогичную семиместную конфигурацию Ford за 5,8 млн рублей.

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