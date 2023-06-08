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На российском рынке появился кроссовер Peugeot 408 из Китая

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Фото: Peugeot
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Российские автодилеры выставили на продажу новые кроссоверы Peugeot 408 2023 года выпуска, произведенные в КНР. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает «Газета.Ru».

Французский кроссовер китайского происхождения оснащен турбодвигателем объемом 1,6 л, который развивает мощность до 170 л.с., в паре с «автоматом». Peugeot 408 предлагает такие опции, как двухзонный климат-контроль, обитый тканью интерьер и панорамную крышу.

Продавец из Амурской области предлагает новинку за 3 млн рублей. Тем временем кроссовер, выставленный на продажу в Новосибирске, продается по более высокой цене ― 3,5 млн рублей ― и отличается чуть более богатым оснащением: панелью приборов с трехмерной визуализацией, кожаным салоном и электрорегулировкой передних кресел.

Также Peugeot представлен в ассортименте дилера из подмосковного Красногорска: модель в топовой комплектации стоит 3,4 млн рублей.

Второе пришествие: китайские автобренды устремились в Россию
Смогут ли новые автомобильные марки из КНР задержаться в нашей стране

Китайский бренд Jetour 7 июня запустил в продажу на российском рынке флагманскую модель ― семейный кроссовер Jetour X90Plus. Дизайн автомобиля, по словам создателей, обладает референсами к визуальной эстетике традиционной архитектуры провинции Аньхой в Китае, где находится штаб-квартира бренда.

Российским покупателям Jetour предлагает две модификации турбодвигателя: объемом 1,6 л и мощностью 190 л.с. (275 Нм) и 244-сильным (375 Нм) мотором объемом 2 л. Трансмиссия в свою очередь безальтернативная: 7-ступенчатый робот c двойным сцеплением «мокрого» типа с приводом на передние колеса.

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