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Победитель «Битвы экстрасенсов» Волхов задержан по подозрению в участии в РДК

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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали победителя одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Волхова (настоящая фамилия — Буриков) и еще нескольких человек вечером 8 июня. По данным источника «Известий», они подозреваются в попытке вступления в неонацистский террористический «Русский добровольческий корпус» (РДК), запрещенный в России.

Формирование РДК входит в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам источника, следователи с поддержкой спецназа провели обыски по ряду адресов в Москве, вследствие чего были задержаны Волхов и еще как минимум три человека. Также в ходе обысков оперативники изъяли ножи, компьютеры и символику нацистской Германии.

Все задержанные подозреваются в попытке вступить в РДК и уехать на Украину.

Дмитрий Волхов стал победителем 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Он позиционировал себя как колдуна и служителя языческого культа Велеса.

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В этот же день сообщалось, что сотрудники УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали шпиона и диверсанта Службы внешней разведки Украины (СВРУ). Задержанный Михаил Дмитриевич Михайленко с 2018 года помогал разведслужбам ВСУ, постоянно получая денежные вознаграждения за свою работу.

Накануне Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании жителя Приморского края за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Обвиняемый арестован.

Ранее, 24 мая, в Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора, который передавал на Украину разведданные. По данным следствия, в переписке с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины он выполнял его задания и инициативно передавал информацию о расположении оборонных предприятий, а также о средствах противовоздушной обороны (ПВО) и личном составе Вооруженных сил РФ.

16 мая ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС РФ. В ходе обысков у задержанной изъяли электронные устройства с информацией о месте дислокации и деятельности российских военнослужащих группировки «Восток». Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), подозреваемая заключена под стражу.

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