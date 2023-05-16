ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о Вооруженных силах России

ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о Вооруженных силах Российской Федерации, сообщили 16 мая в спецслужбе.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации <...> пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ», — говорится в заявлении ФСБ.

В ходе обысков у задержанной изъяли электронные устройства, в которых обнаружена информация о месте дислокации и деятельности российских военнослужащих группировки «Восток».

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Подозреваемая заключена под стражу.

Ранее, 12 мая, силовики задержали жителя Крыма, передававшего украинским спецслужбам видео с отправкой военной техники в зону спецоперации. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

В апреле Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 10 годам лишения свободы за шпионаж местного жителя, который сотрудничал со Службой безопасности Украины.