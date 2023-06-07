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ФСБ сообщила об аресте жителя Приморья за шпионаж в пользу Украины

ФСБ: житель Приморья арестован за шпионаж в пользу военной разведки Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Житель Приморского края задержан за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России 7 июня.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Обвиняемый арестован. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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Ранее, 24 мая, в Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора, который передавал на Украину разведданные. По данным следствия, в переписке с сотрудником главного управления разведки (ГУР) Украины он выполнял его задания и инициативно передавал информацию о расположении оборонных предприятий, а также о средствах противовоздушной обороны (ПВО) и личном составе Вооруженных сил (ВС РФ).

16 мая ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС РФ. В ходе обысков у задержанной изъяли электронные устройства с информацией о месте дислокации и деятельности российских военнослужащих группировки «Восток». Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), подозреваемая заключена под стражу.

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