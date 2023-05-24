В Ростове-на-Дону задержан по подозрению в госизмене конструктор предприятия ОПК

В Ростове-на-Дону задержан по подозрению в госизмене инженер-конструктор предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который передавал Украине данные о российских системах противовоздушной обороны (ПВО) и личном составе Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 24 мая сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

«В период с февраля по апрель 2023 года гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником ГУ разведки минобороны Украины выполнял его задания, а также инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону», — указали журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

До этого, 22 апреля, Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему замначальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче. Арест продлен после предъявления россиянину обвинения в государственной измене. Дело рассматривается в закрытом режиме в связи с его секретностью.

24 апреля ФСБ России также задержала сотрудника частного охранного предприятия, который намеревался принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Подозреваемый дал признательные показания.