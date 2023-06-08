УФСБ сообщило о задержании шпиона внешней разведки Украины в ДНР

Сотрудники УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины (СВРУ).Об этом в четверг, 8 июня, сообщили в республиканском управлении российского ведомства.

«В ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал сотрудник УФСБ по ДНР.

Он также добавил, что задержанный Михаил Дмитриевич Михайленко с 2018 года помогал разведслужбам ВСУ, постоянно получая денежные вознаграждения за свою работу и поддерживая связь под псевдонимом «Сорок первый» по специально отработанным каналам.

В апреле этого года задержанный «получил задание легендировано въехать на территорию ДНР» для сбора информации о сотрудниках ФСБ с целью последующего совершения в отношении представителей российских властей диверсионно-террористических актов.

«В настоящее время в отношении Михайленко приняты необходимые меры процессуального реагирования», — добавил сотрудник.

Накануне Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании жителя Приморского края за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Обвиняемый арестован.

Ранее, 24 мая, в Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора, который передавал на Украину разведданные. По данным следствия, в переписке с сотрудником главного управления разведки (ГУР) Украины он выполнял его задания и инициативно передавал информацию о расположении оборонных предприятий, а также о средствах противовоздушной обороны (ПВО) и личном составе Вооруженных сил (ВС РФ).

16 мая ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС РФ. В ходе обысков у задержанной изъяли электронные устройства с информацией о месте дислокации и деятельности российских военнослужащих группировки «Восток». Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), подозреваемая заключена под стражу.