Победителя «Битвы экстрасенсов» задержали в Москве за вступление в РДК

В Москве правоохранительные органы задержали победителя одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Волхова (настоящая фамилия — Буриков) и еще нескольких человек вечером 8 июня за попытку вступления в неонацистский террористический «Русский добровольческий корпус» (РДК), запрещенный в России, сообщил источник «Известий».

Данное формирование входит в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что следователи посредством поддержки спецназа провели обыски по ряду адресов в Москве, в результате чего были задержаны Волхов и еще как минимум три человека. Также в ходе обысков были найдены и изъяты ножи, компьютеры и нацистская символика.

Все задержанные подозреваются в попытке выехать на Украину для вступления в РДК.

Дмитрий Волхов стал победителем 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Он позиционировал себя как колдуна и служителя языческого культа Велеса.

В этот же день сообщалось, что сотрудники УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины (СВРУ). Задержанный Михаил Дмитриевич Михайленко с 2018 года помогал разведслужбам ВСУ, постоянно получая денежные вознаграждения за свою работу.

Накануне Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании жителя Приморского края за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Обвиняемый арестован.

Ранее, 24 мая, в Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора, который передавал на Украину разведданные. По данным следствия, в переписке с сотрудником главного управления разведки (ГУР) Украины он выполнял его задания и инициативно передавал информацию о расположении оборонных предприятий, а также о средствах противовоздушной обороны (ПВО) и личном составе Вооруженных сил (ВС РФ).

16 мая ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС РФ. В ходе обысков у задержанной изъяли электронные устройства с информацией о месте дислокации и деятельности российских военнослужащих группировки «Восток». Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), подозреваемая заключена под стражу.