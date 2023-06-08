Корреспондент «Известий» показал кадры спасения жителей Голой Пристани

Спасательные службы эвакуировали мирных жителей из подтопленного города Голая Пристань Херсонской области. Кадры эвакуации показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в четверг, 8 июня.

«Дома затоплены по крышу, сараев некоторых вообще не видно, глубина под нами метра два», — рассказал он.



По словам корреспондента, сложнее всего в такой спасательной операции проходить между домами, поскольку можно нарваться на корягу или железный забор. Лодка резиновая, может оказаться так, что потом самим понадобится помощь.



Жители поблагодарили спасателей за эвакуацию. Их временно разместят в других населенных пунктах Скадовского района.

Ранее в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до семи. Он также отметил, что 62 человека с пострадавших территорий доставлены в лечебные учреждения за 15-километровой зоной.



В тот же день Сальдо рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

7 июня стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко 7 июня заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.