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Сюжет:

СК намерен расследовать обстрел Киевом пункта эвакуации граждан в Голой Пристани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет (СК) России намерен расследовать обстоятельства обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, где погибли два человека. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала ведомства 8 июня.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — следует из сообщения.

О гибели двух человек во время обстрела пункта эвакуации в Голой Пристани ранее в этот день сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Он уточнил, что одной из погибших была 33-летняя беременная женщина.

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Эвакуация проводится в связи с затоплением, произошедшим после прорыва дамбы Каховской ГЭС 6 июня. Повреждения дамбы привели к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция также практически ушла под воду.

По факту подрыва СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Позднее, 8 июня, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий. Министр труда и социальной политики области Алла Бархатнова сообщила, что в Херсонской области были госпитализированы 29 человек.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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