Два человека погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, погибли два человека. Об этом 8 июня сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу», — написал он в Telegram.

Эвакуация проводится в связи с затоплением, произошедшим после прорыва дамбы Каховской ГЭС 6 июня. Прорыв дамбы привел к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция также практически ушла под воду.

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7 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что в городе сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, вывозивших людей из зоны затопления в Херсонской области. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

В тот же день стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра.

Также 8 июня Леонтьев сообщил, что пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий. Министр труда и социальной политики области Алла Бархатнова сообщила, что в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС госпитализированы 29 человек.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.