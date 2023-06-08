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В МВД заявили, что спирт для «Мистера Сидра» был украден со складов ведомства

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В ходе расследования сотрудниками полиции каналов, по которым в оборот поступил опасный для жизни алкоголь под маркой «Мистер Сидр», было обнаружено, что его изготовили из спирта, похищенного со склада ГУ МВД России по Самарской области. Об этом в четверг, 8 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в публикации на сайте «МВД МЕДИА».

По ее словам, полицейскими был установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Партия хранилась там с 2012 года, после того как ее изъяли во время проверочных мероприятий.

После обнаружения данного факта глава МВД России Владимир Колокольцев уволил заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова. Также с должности освободили начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковника внутренней службы Александра Ремнева.

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5 июня стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах, в том числе в Самарской области. В тот же день был задержан предприниматель Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.

По последним данным, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в регионах России составляет 96 человек, 30 граждан скончались. Источник «Известий» сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком «Мистер Сидр».

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