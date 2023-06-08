Мантуров заявил о надежде на быстрое принятие закона о госрегулировании метанола

В Минпромторге рассчитывают, что законопроект о государственном регулировании производства и обороте метанола будет принят оперативно. Об этом 8 июня заявил глава министерства Денис Мантуров.

«Не могу точно дать сроки, как это процедурно будет проходить. Но с учетом того, что все в этом заинтересованы и депутатский корпус нас в этом поддерживает, и мои коллеги из правительства, поэтому думаю, что достаточно оперативно», — сказал он на выставке «Евразия — наш дом».

Минпромторг уже подготовил соответствующий законопроект на фоне сообщений о массовом отравлении суррогатным алкоголем.

В понедельник, 5 июня, стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах. В тот же день был задержан Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.

6 июня источник «Известий» сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком «Мистер Сидр».

8 июня число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 21 человека. Ранее сообщалось, что общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в регионах России составляет 96 человек, 30 граждан скончались.